Госдума одобрила в I чтении новые ставки сбора за пользование объектами водных биоресурсов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий новые ставки сбора за пользование объектами водных биоресурсов, за исключением морских млекопитающих, во внутренних водных объектах (реках, водохранилищах, озерах) и во внутренних морских водах РФ. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ. Законопроект инициировало правительство РФ.

К определению новых значений ставок применен единый подход: за каждый объект водных биоресурсов ставка рассчитана на уровне 4,8% средней цены, устанавливаемой производителями при реализации продукции из данного вида водных биоресурсов. Законопроектом предлагается установить минимальное значение ставок сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов в размере 150 рублей за тонну, за исключением водорослей, для которых установлено значение ставки сбора в размере 50 рублей за тонну. Для неценных и добываемых в большей степени для личного потребления видов рыб, обитающих в Балтийском и Каспийском рыбохозяйственных бассейнах (ряпушка, лещ, щука, налим, колюшка, плотва, ерш, снеток, чехонь, красноперка, густера, линь, окунь, карась), предлагается сохранить действующий размер ставки сбора за пользование указанными видами водных биологических ресурсов, составляющий 20 рублей за тонну.

Учитывая стабильный ежегодный объем добычи (вылова) минтая в Охотском море, ставка сбора за минтай увеличена до 4,3 тыс. рублей. Ставки сбора на треску решено оставить на прежнем уровне - 5,7 тыс. рублей для трески, выловленной в Белом море, и 3,8 тыс. рублей за тонну на дальневосточную треску. Ставки сбора на камбалу повышаются до 2,1 тыс. рублей за тонну, на палтуса (черный, белокорый, стрелозубый) - до 12,6 тыс. рублей за тонну, на нерку - до 30 тыс. рублей за тонну, на краба камчатского - до 80 тыс. рублей за тонну.

Законопроектом предлагается установить размер разового взноса - 15% исчисленной суммы сбора за пользование объектами водных биоресурсов. Для того, чтобы упростить порядок и администрирование уплаты сборов с учетом предоставления льгот по применению вычета в размере 85%. В соответствии с произведенными оценочными расчетами уплата разового взноса в размере 15% составит 0,7% выручки плательщика сбора (производителя) при реализации продукции из водных биоресурсов.

Целью законопроекта является совершенствование порядка взимания сбора за пользование объектами водных биоресурсов в сфере рыбохозяйственного комплекса, в том числе создание механизма уплаты сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов с предоставлением льгот для повышения экономической эффективности их освоения при осуществлении рыболовства, говорится в пояснительной записке к документу.