Объем ввода жилья в Чечне вырос более чем на 50% за девять месяцев 2021 года

ГРОЗНЫЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Объем ввода жилья в Чечне за девять месяцев 2021 года вырос более чем на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили журналистам во вторник в территориальном органе Росстата.

"Динамика ввода в действие жилых домов (с учетом жилых домов, построенных населением на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства). В январе - сентябре 2021 года построено 5 452 новых квартиры площадью 721 тыс. кв. м. К соответствующему периоду прошлого года - 152,1%", - говорится в докладе.

Согласно статистике, более 84% жилых домов построены индивидуальными застройщиками - 609,2 тыс. кв. м.

Ранее власти Грозного сообщили, что пятнадцать многоквартирных жилых домов ввели в эксплуатацию в городе с начала 2021 года, строительство еще семи домов на 918 квартир планируется завершить до конца года.

Как отмечалось, в Грозном строится многофункциональный жилой комплекс "Минутка", который будет включать в себя два разновысотных корпуса от 10 до 16 этажей на 214 квартир.