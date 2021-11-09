Дегтярев: непродовольственные магазины в ТЦ необходимо включить в программу ФОТ 3.0

ТАСС, 9 ноября. Непродовольственные магазины, работающие на территории торговых центров, необходимо включить в программу ФОТ 3.0, участие в которой позволяет бизнесу получить кредиты под 3% годовых. Такое предложение высказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во вторник на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, устанавливающий в России с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты. На фоне этого правительство решило возобновить кредитование пострадавших отраслей под 3% годовых (программа ФОТ 3.0), а также ввести единовременные выплаты в объеме одного МРОТ на одного занятого.

"В целях недопущения массового скопления людей, я уже это отметил, вынуждены были закрыть торговые центры, однако предприятия непродовольственного сектора, которые работают в крупных центрах, не попали под действие программы ФОТ 3.0 и гранты. Мы предлагаем посмотреть, возможно, дополнить перечень видов деятельности, по которым предоставляются кредиты по ФОТ 3.0 для предприятий торговли непродовольственными товарами, которые расположены на территории торговых центров", - сказал он.

Губернатор отметил, что в крае не только реализуются федеральные меры поддержки бизнеса, но и несколько региональных мер. "В этом году у нас уже установлены пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения, по патентной системе, и на 2022 год законопроект мы уже внесли в краевую думу, приняли решение по понижающему коэффициенту по патентам на следующий год", - пояснил Дегтярев.