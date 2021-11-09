"Ижавиа" выполнит более 300 субсидируемых рейсов в 2022 году

ТАСС, 9 ноября. Авиакомпания "Ижавиа" в 2022 году планирует выполнить 315 субсидируемых рейсов, в том числе в Санкт-Петербург, Самару, Новосибирск, сообщается во вторник в Telegram-канале перевозчика.

Ранее в Росавиации сообщили, что на следующий год утвержден перечень из 372 субсидируемых маршрутов, полеты по которым будут осуществлять 14 российских авиакомпаний.

"В 2022 году планируется выполнить из аэропорта Ижевск более 315 субсидируемых рейсов по перечисленным направлениям", - сказано в сообщении.

В число субсидируемых вошли пять маршрутов из аэропорта Ижевска: в Екатеринбург, Краснодар, Самару, Санкт-Петербург и Новосибирск.

Как отметил генеральный директор "Ижавиа" Александр Синельников, каждая субсидия, полученная из федерального бюджета на выполнение рейсов из Ижевска, - большой плюс для региона и его жителей. "Так как появляется возможность летать напрямую в новые города", - приводятся в сообщении слова Синельникова.

Объем финансирования программы в РФ увеличили на 21% по сравнению с 2021 годом - до 9,3 млрд рублей. Всего в Росавиацию поступило 26 заявлений от перевозчиков, которые суммарно планировали осуществлять полеты по 645 маршрутам на общую сумму субсидий в 32,3 млрд рублей.