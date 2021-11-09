Украина пообещала МВФ отказаться от ограничения цен на газ и тепло

КИЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Украина в рамках меморандума с Международным валютным фондом (МВФ) пообещала отказаться от ограничения цен на газ, теплоснабжение и горячую воду. Об этом во вторник сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на текст обновленного меморандума, который есть в его распоряжении.

По информации агентства, с мая следующего года цены будут полностью отражать затраты компаний на предоставление услуг, включая капитальные вложения, в результате чего тарифы по годовым контрактам для населения значительно вырастут.

Сейчас весь потребительский газ "Укргаздобычи" продается "Нафтогазу", которая перепродает его энергосбытовым компаниям и предприятиям по льготной цене, устанавливаемой правительством. Согласно меморандуму с МВФ, с мая 2022 года до 50% газа должно ежегодно продаваться на бирже "на прозрачной и конкурентной основе с равным доступом для всех участников рынка". А с 2024 года "Укргаздобыча" должна будет продавать на бирже уже 100% своего газа.

В украинском правительстве официально не комментируют содержание меморандума.

МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева новую кредитную программу stand-by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.

Украина рассчитывала получить в 2021 году три транша от МВФ на общую сумму в $2,2 млрд, однако в феврале первый пересмотр программы завершился безрезультатно. В МВФ тогда заявили, что для выделения средств нужен больший прогресс. В частности, речь шла о сбалансированном бюджете страны. В то же время в Национальном банке (НБУ) надеются получить $700 млн от МВФ к концу 2021 года. Еще более $2 млрд в НБУ рассчитывают получить в начале либо средине 2022 года.