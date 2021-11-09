В Тамбовской области собрали рекордный урожай масличных культур

ТАСС, 9 ноября. Аграрии Тамбовской области собрали рекордный урожай подсолнечника, впервые в истории его объем достиг более 1 млн т. Об этом во вторник сообщает пресс-служба администрации региона.

"Впервые в истории Тамбовской области с сельскохозяйственных полей региона собрано более 1 млн т подсолнечника. По данным управления сельского хозяйства области, масличная культура убрана с 96% полей, уборочные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Рекордного урожая, по данным региональных властей, удалось достичь за счет грамотного применения удобрений аграриями, использования инновационных технологий и современной техники. Кроме того, в 2021 году общая посевная площадь подсолнечника превышает 456 тыс. га, что значительно больше прошлогодних показателей (394 тыс. га).

Как отметил врио главы региона Максим Егоров, слова которого приводит пресс-служба, подсолнечник является одной из основных технических культур, возделываемых в Тамбовской области. "Наращивание производства подсолнечника обусловлено увеличением мощностей по его переработке. В регионе работают семь предприятий по переработке семян подсолнечника и эти мощности ежегодно растут", - сказал Егоров.