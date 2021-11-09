Минсельхоз выделил 53 млн рублей на развитие семейных ферм в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 9 ноября. /ТАСС/. Фермеры Кабардино-Балкарии (КБР) получили 53 млн рублей господдержки в 2021 году. Средства были распределены между 15 хозяйствами, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.

"В Минсельхозе Кабардино-Балкарии подведены итоги конкурсного отбора по предоставлению субсидий на развитие семейных ферм. В конкурсном отборе приняли участие 79 претендентов, решением конкурсной комиссии обладателями грантов стали 15 крестьянских (фермерских) хозяйств. Объем господдержки составил 53,2 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 49,5 млн рублей, из бюджета республики - 3,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Согласно представленным бизнес-планам основная часть фермеров направит средства на приобретение крупного рогатого скота мясного направления. Каждый грантополучатель обязуется создать не менее трех новых постоянных рабочих мест и работать не менее пяти лет со дня получения господдержки на развитие семейной фермы. По словам министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарии Хасана Сижажева, предоставленные гранты обеспечат действенную поддержку хозяйствам и будут способствовать повышению объемов производства животноводческой продукции.