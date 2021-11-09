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Более 800 млн рублей направят на инфраструктуру нового индустриального парка в Орле

Приступить к строительству планируют в 2022 году

ТАСС, 9 ноября. Власти Орловской области направят более 800 млн рублей на создание инфраструктуры индустриального парка. Приступить к его строительству планируется в 2022 году, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"В 2022 году в Орле запланировано начало проектирования и строительства индустриального парка "Новосильское шоссе". Общий объем инвестиций в инфраструктуру внешних сетей парка составит около 810,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Объем инвестиций с учетом средств частных инвесторов оценивается на уровне не менее 3 млрд руб. На территории парка планируется разместить от четырех до 10 предприятий, преимущество в размещении получат резиденты, предлагающие переработку продукции сельского хозяйства, минеральных ресурсов. Общая площадь парка составит около 94 га, открытие предприятий на его территории позволит создать свыше 600 рабочих мест.

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РоссияОрловская область
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