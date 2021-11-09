Более 80 тыс. трудовых мигрантов из Узбекистана приехали в Россию с начала 2021 года

ТАШКЕНТ, 9 ноября. /ТАСС/. Агентство внешней трудовой миграции (АВТМ) Узбекистана направило в Россию с начала года около 84,5 тыс. трудовых мигрантов. Об этом во вторник сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь ведомства Ортикхужа Норов.

"С начала текущего года АВТМ осуществило организованный отбор и отправку на работу в Российскую Федерацию 84 574 граждан Узбекистана", - сказал Норов.

По его словам, в настоящее время профильные ведомства Узбекистана и России осуществляют проект по привлечению 10 тыс. трудовых мигрантов для работы на стройплощадках России. Норов отметил, что разработан новый механизм отбора работников, в соответствии с которым АВТМ принимает заявки от желающих выехать на работу и в определенные дни собирает этих людей в специальном центре в Ташкенте.

Непосредственный отбор кандидатов осуществляют приезжающие в Ташкент представители российских ведомств и компаний. Сотрудники МВД и Минздрава России проверяют, нет ли у кандидата запрета на въезд в Россию и противопоказаний по здоровью. Затем представители компаний-заказчиков выясняют наличие у кандидата требуемой строительной специальности. Таким образом, большинство процедур по отбору проходит в Узбекистане. Они завершаются вакцинацией мигрантов однокомпонентной вакциной "Спутник лайт", что является обязательным условием участия в проекте. Патент на осуществление трудовой деятельности мигранты получают в России.