Завод яблочного пюре реконструировали под Тулой при поддержке Фонда развития моногородов

ТУЛА, 9 ноября. /ТАСС/. Консервный завод по производству 9 тыс. тонн яблочного пюре в год, расположенный в Белеве Тульской области, открыли во вторник после реконструкции, на проведение которой был привлечен первый в регионе беспроцентный заем Фонда развития моногородов. Общая сумма инвестиций превысила 500 млн рублей, на предприятии создано 60 рабочих мест, сообщила пресс-служба правительства региона.

"9 ноября в Белеве состоялась церемония открытия Белевского консервного завода после реконструкции и запуска цеха по производству фруктового пюре. Инвестиции в проект превысили 500 млн рублей. Это оживление экономики района, дополнительные налоговые доходы и около 60 новых рабочих мест", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

Первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев на церемонии открытия отметил роль Фонда развития моногородов в реализации проекта. На оснащение завода новым оборудованием, в частности линией по производству фруктового пюре, паровой и водогрейной котельными, фонд в августе 2020 года выделил беспроцентный заем в сумме более 175 млн рублей. Такая форма поддержки со стороны фонда в регионе была применена впервые, отметили в пресс-службе.

Для небольших моногородов, по мнению главного управляющего партнера по городскому развитию ВЭБ.РФ, гендиректора фонда Моногорода.РФ Ирины Макиевой, создание новых производств является значимым событием. "Займ Фонда развития моногородов для Белевского консервного завода - это масса новых возможностей, которые открылись благодаря слаженной работе команды губернатора Тульской области, моногорода Белев и завода, а также Группы ВЭБ.РФ. Будем ждать новых проектов от Белева и других моногородов региона", - приводит пресс-служба слова Макиевой.

Соглашение о сотрудничестве между руководством завода и правительством региона было подписано в феврале 2019 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Реализация продукции запланирована не только на российском, но и на международных рынках.

О фонде

В России к числу территорий с монопрофильной экономикой был отнесен 321 населенный пункт. Для улучшения ситуации в них в 2014 году был создан Фонд развития моногородов. Он предлагает льготные займы местному бизнесу от 5 млн до 250 млн рублей под 0% годовых для небольших проектов и от 250 млн до 1 млрд рублей под 5% годовых для крупных, а также софинансирование совместно с регионом объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Ранее кабмин в рамках реформы институтов развития решил ликвидировать фонд в 2021 году. Планировалось, что его полномочия будут разделены между госкорпорацией ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти.