Беспошлинный порог на посылки из-за рубежа могут снизить до €20 к 2024 году

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Члены Евразийской экономической комиссии обсудят на заседании межправительственного совета 18-19 ноября в Ереване возможность снижения беспошлинного порога для посылок при трансграничной торговле с €200 до €20 к 2024 году с введением пошлины в €1 для посылок стоимостью менее €20. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к участникам переговоров.

Согласно документу, имеющемуся в распоряжении ТАСС, по состоянию на сентябрь предложение РФ по установлению порогов беспошлинного ввоза в отношении товаров для личного пользования, ввозимых в рамках внешней электронной торговли, выглядело следующим образом: нынешние правила, по которым покупка свыше €200 или более 31 кг облагается пошлиной в 15% от стоимости, но не менее €2 за 1 кг веса, будут действовать до 30 июня 2022 года. Далее с 1 июля по 31 декабря 2022 года предлагается снизить беспошлинный порог до €100, а с 1 января по 31 декабря 2023 года - до €50, с 1 января 2024 года - до €20 при тех же условиях таможенной пошлины. С 1 января 2024 года также предлагается ввести пошлину в €1 за отправления, стоимость которых не превышает €20, а вес - 31 кг.

Директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян подтвердил, что премьер-министры стран Евразийского экономического союза в ходе предстоящего заседания Евразийского межправительственного совета 18-19 ноября в Ереване "рассмотрят ряд вопросов, касающихся регулирования электронной торговли".

"В первую очередь, речь идет о дорожной карте по созданию благоприятных условий для развития взаимной и внешней электронной торговли. Кроме того, в контексте развития электронной торговли в ЕАЭС и обеспечения справедливых условий деятельности для отечественных и зарубежных компаний данной сферы экономики будет затронут вопрос о порогах беспошлинного ввоза товаров электронной торговли", - сказал Казарян ТАСС.

Позиция экспертов НИФИ при Минфине

Как отмечается в докладе Научно-исследовательского финансового института Минфина России (НИФИ), международный опыт показывает, что стран, которые повышают порог, больше, чем тех, которые его понижают. Снижают порог беспошлинного ввоза, в основном, для увеличения налоговых поступлений и защиты внутреннего рынка. Международная торговая палата рекомендует правительствам стран вводить минимальную стоимость беспошлинного импорта на уровне 1 тыс. долларов США исходя из баланса между затратами на оценку и сбор таможенных пошлин и налогов и получаемыми доходами.

В 2020 году в Россию направлено 224,2 млн почтовых отправлений на общую стоимость €1,45 млрд. При этом 65% - это отправления стоимостью до €5, 21,9% - €5-10, 7,3% - €10-15, 2% - €15-20. Таким образом, чуть более 96% отправлений приходится на посылки стоимостью не выше €20, а 87% - ниже €15, сообщила ТАСС руководитель Центра отраслевой экономики НИФИ Инна Рыкова.

"Есть риск, что таможенные сборы снизятся, если потребители начнут отказываться от покупки в результате снижения таможенного порога, но этот риск минимален для бюджетной системы. А вот рост цены товара для потребителя может привести к снижению емкости рынка трансграничной электронной торговли. Решение возможно за счет развития системы бондовых (таможенных) складов, которые позволят повысить прозрачность рынка и "обеление" товарного рынка", - сказала Рыкова в беседе с корреспондентом ТАСС.

Она подчеркнула, что высокие пороги справедливы для стран, где в торговле нет такого преобладания дешевых товаров - как в случае России. Для России важна прозрачность рынка, и снижение порогов не отразится на текущей ситуации.

Как сообщил ТАСС старший научный сотрудник центра налоговой политики НИФИ Алексей Попов, сильное снижение таможенных порогов может повлиять на объемы трансграничной интернет-торговли в России. Однако при этом появление новых форматов торговли, в том числе маркетплейсов, может повлиять на рынок таким образом, что он сместится еще больше в сторону интернет-торговли. И это единственный канал продаж в отдаленных регионах России при условии, что будет развита логистика доставки.

Попов добавляет, что, как показывает международный опыт, при высоком уровне автоматизации процессов основную часть информации о посылке, облагаемой таможенным сбором, будет предоставлять продавец, и потребитель в меньше степени ощутит на себе изменения или какую-то дополнительную нагрузку.

Эксперты отмечают, что если в России будет построена модель бондовых складов, то эффект будет в повышении НДС, таможенных сборов и пошлин. Бондовые склады позволят обеспечить полную прозрачность импорта, товары будут в большей мере аккумулироваться на территории РФ, что позволит конечному потребителю получать товар более качественный и в более сжатые сроки.

Решение о постепенном снижении порога беспошлинного ввоза было принято на уровне ЕАЭС в декабре 2017 года. Порог беспошлинного ввоза покупок из зарубежных интернет-магазинов с 1 января 2020 года был снижен с €500 до €200.