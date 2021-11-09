В Казани ежедневно выставляют на продажу до 10 ресторанов после введения ограничений

КАЗАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Предприниматели ежедневно выставляют на продажу до 10 заведений общепита в Казани из-за финансовых потерь на фоне введения ограничений. Об этом ТАСС во вторник сообщила исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова.

"Уже сейчас есть закрытия предприятий общественного питания. Юридически это не всегда видно, потому что предприниматель обанкротился и продает бизнес, оставляя то же юрлицо. То есть ресторан остался, но владелец сменился. В Казани за один день выставляется до 10 предприятий общественного питания на продажу", - сказала Шарафутдинова.

Она отметила, что сейчас рестораторы надеются на возвращение к привычному ритму после получения большинством жителей Казани QR-кодов. "И, конечно, на меры поддержки от правительства России и республики. Если ограничения продлятся долгое время, то мы просто не выживем", - сказала Шарафутдинова.

По ее словам, в нерабочие дни отельеры фиксировали приток туристов в Казани, но на ресторанной отрасли это почти не отразилось. "Туристы разделились на две группы: тех, кто без QR-кодов, и тех, кто не посещал в целях безопасности. Гости Казани, видимо, обедали, ужинали в отелях либо ограничивались походами в магазин. В нерабочие дни наши потери составляли 60% от стандартного оборота, сейчас падение выручки достигает 70%", - сказала Шарафутдинова.

С 11 октября в республике введены дополнительные ограничения из-за эпидемиологической ситуации. В частности, посещение ресторанов возможно только при предъявлении действующих QR-кодов. С 30 октября до улучшения эпидситуации в Татарстане введен запрет на оказание услуг общественного питания в ночное время (с 23:00 до 06:00). Исключением стали заведения на территориях автовокзалов, вокзалов, аэропортов, дорожного сервиса за пределами населенных пунктов.

На 9 ноября в Татарстане провакцинирован 1 710 821 человек (за последние сутки привились 18 143 человека), из них 1 137 552 сделали вторую прививку.