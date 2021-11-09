Онежский судостроительный завод нарастит выпуск судов втрое после модернизации

ТАСС, 9 ноября. Модернизация Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Республике Карелия позволит увеличить втрое число ежегодно создаваемых судов и открыть на предприятии дополнительно 500 рабочих мест, сообщила во вторник пресс-служба республиканского правительства.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 9 ноября подписал постановление о направлении более 5,1 млрд рублей на модернизацию Онежского судостроительно-судоремонтного завода. По данным пресс-службы кабмина, реконструкция и переоснащение завода позволят увеличить его фактическую мощность и создать условия для строительства современных гражданских судов. Решение о выделении средств принято по указанию президента России Владимира Путина.

"Модернизация завода позволит создать не менее 500 дополнительных рабочих мест. Проект предполагает внедрение цифрового сопровождения строительства судов, роботизации и автоматизации процессов производства с увеличением количества построенных судов с трех до 10 ежегодно. Цифровая верфь будет строить суда типа "река-море", а также суда технического и вспомогательного флота, например, буксиры, бункеровщики сжиженного газа, лоцманские и дноуглубительные суда", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, за счет модернизации на предприятии появятся несколько новых объектов, в их числе: блок корпусных цехов, контрольно-пропускной пункт, центр обработки данных, станции газификации, очистные сооружения. При этом строительство новых мощностей должно идти без остановки действующего предприятия.

"Модернизация завода - масштабный проект, который очень важен не только для экономики нашего региона, но и для всей судостроительной отрасли России. Первый транш федеральных инвестиций получим уже в этом году", - цитирует пресс-служба слова глава Карелии Артура Парфенчикова.