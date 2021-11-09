Банк России выпустил посвященные 100-летию Карачаево-Черкесии монеты

ЧЕРКЕССК, 9 ноября./ТАСС/. Памятные монеты общим тиражом более 1 млн штук выпущены Банком России в честь празднования 100-летия Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства республики.

"Серебряная монета номиналом 3 рубля посвящена 100-летию образования КЧР, на ее оборотной стороне расположено рельефное изображение стелы "Дружба народов КЧР" на фоне стилизованного изображения вершин Эльбруса, справа - герб КЧР. Имеются надписи: "Карачаево-Черкесская Республика" и "100 лет". Тираж монеты - 3 тыс. штук", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, тиражом 1 млн штук выпущена монета из недрагоценного металла, ее номинал - 10 рублей. На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение герба Карачаево-Черкесии. На кольце по окружности имеются надписи, разделенные точками: "Российская Федерация" и "Карачаево-Черкесская Республика".

Карачаево-Черкесская автономная область была образована 12 января 1922 года. В 1991 году ее преобразовали в Карачаево-Черкесскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР. Нынешнее название регион получил в декабре 1992 года.

КЧР - один из самых многонациональных регионов РФ, в котором проживают представители около 100 народов, пять из которых - абазины, ногайцы, карачаевцы, русские и черкесы - являются субъектообразующими этносами.