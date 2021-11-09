В Иркутской области произвели почти на 2% больше зерна в этом году

ТАСС, 9 ноября. Аграрии Иркутской области произвели почти 900 тыс. тонн зерна в 2021 году, что превышает прошлогодние показатели почти на 2%. Об этом сообщил во вторник министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

Ранее Сумароков сообщал, что в 2020 году объем производства зерна составил 884 тыс. тонн, что близко к последним рекордам, поставленным в 2017-2018 годах.

"Уже по итогам этого года хочу отметить, что мы уже подошли к 900 тыс. тонн зерна", - сказал он в ходе круглого стола, посвященного российско-китайскому инвестиционному сотрудничеству в условиях пандемии.

Кроме того, по словам министра, в этом году в Иркутской области было произведено почти 95 тыс. тонн технических культур, наибольшую популярность составили рапс и лен. Ежегодно в регионе производят свыше 450 тыс. тонн молока и 150 тыс. тонн мяса.

Согласно презентационным материалам, в 2021 году в регионе прогнозируется производство 45 тыс. тонн муки, 27 тыс. тонн кондитерских изделий, 52 тыс. тонн растительных нерафинированных масел, 40 тыс. тонн мяса и субпродуктов, 128,9 тыс. тонн молока и молокопродуктов, 1,6 тыс. тонн переработанной и консервированной рыбы.