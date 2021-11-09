Прямой авиарейс свяжет Иваново и Калининград с мая 2022 года

ИВАНОВО, 9 ноября. /ТАСС/. Новый авиарейс из Иваново в Калининград запустят с 1 мая 2022 года в рамках развития туристических связей между регионами. При этом авиасообщение в Сочи из Иваново станет круглогодичным, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"Благодаря федеральной поддержке в следующем году в рамках развития туристических связей региона с 1 мая по 31 октября будут осуществляться полеты в Калининград, авиасообщение с Сочи становится круглогодичным", - приводит пресс-служба слова главы департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрия Вавринчука.

По словам генерального директора аэропорта "Иваново" Николая Субботина, еженедельно в Калининград будут выполняться два оборотных рейса на современных 50-местных самолетах Bombardier CRJ-100/200 авиакомпании "РусЛайн". Полеты в Сочи будет осуществлять авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) самолетами Airbus A320 вместимостью 174 места. В периоды с 1 января по 30 апреля и 1 октября по 31 декабря предусмотрен один оборотный рейс в неделю, с 1 мая по 30 сентября будут выполняться по два оборотных рейса в неделю.

Сейчас из Иваново три раза в неделю осуществляются авиарейсы в Санкт-Петербург, летняя программа полетов в текущем году включала в себя рейсы в Анапу, Сочи и Симферополь. Самым востребованным стало направление на Анапу, по этому маршруту было перевезено свыше 10 тыс. человек, что в 4,6 раза больше, чем в 2020 году. Авиарейсами в Сочи воспользовались 10,4 тыс. человек, прирост - в 2,3 раза. На направлении на Симферополь перевезено 9,5 тыс. пассажиров, что в 2,2 раза больше минувшего года.

Аэропорт федерального значения Иваново (Южный) расположен в 7 км к юго-западу от центра города. В 2008 году аэропорт возобновил работу после масштабной реконструкции. Перестроена взлетно-посадочная полоса, благодаря чему сегодня аэропорт способен принимать самолеты со взлетной массой до 200 тонн, а также вертолеты всех типов.