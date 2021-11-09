ЕС ввел окончательные антидемпинговые пошлины на российскую фанеру

БРЮССЕЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Европейская комиссия (ЕК) ввела окончательные пошлины на ввоз российской березовой фанеры. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении в Официальном журнале ЕС.

"Должны быть введены окончательные меры для предотвращения ущерба промышленности Евросоюза демпинговым импортом соответствующей продукции", - говорится в сообщении.

Таким образом, новые пошлины заменят временные, установленные 11 июня 2021 года.

По данным журнала, для крупнейшего производителя фанеры "Свеза" пошлина будет установлена на уровне 14,4%, для Жешартского фанерного комбината - на уровне 15,8%. Для Сыктывкарского фанерного завода пошлина составит 15,72%.

По итогам предварительного расследования в ЕС пришли к выводу, что российские компании - производители фанеры якобы занижали цену на свой товар. Как отмечается в журнале, с 2017 года до весны 2021 года цена снизилась на 10% - c €646 до €584 за тонну.