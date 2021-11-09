В МЭР сообщили, что госпрограммы изменят с учетом требований низкоуглеродного развития

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российские власти приступили к корректировке отраслевых госпрограмм, адаптируя их к требованиям, заложенным в Стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Об этом заявил замминистра экономического развития РФ Илья Торосов, выступая в российском павильоне на международной климатической конференции СОР-26 в Глазго.

"Сейчас мы уже пересматриваем все отраслевые стратегии. Начали с транспортной стратегии. Все они будут основаны на стратегии низкоуглеродного развития", - сказал замминистра.

"Потом мы перейдем и к адаптации планов регионов к стратегии низкоуглеродного развития", - сообщил он.

Торосов напомнил, что стратегия низкоуглеродного развития предусматривает темпы экономического развития на уровне 3% в год.

"Наша цель - подготовить российскую экономику к переменчивому миру, к условиям энергоперехода, остаться конкурентоспособными и только выиграть от перехода на новые рельсы", - сказал замминистра.