В Узбекистане происходят кратковременные отключения электричества из-за нехватки энергии

ТАШКЕНТ, 9 ноября. /ТАСС/. ГЭС Узбекистана выработали в этом году недостаточно энергии из-за маловодья, что приводит к кратковременным отключениям электричества в некоторых районах страны. Об этом во вторник сообщило министерство энергетики республики.

"Из-за снижения по причине маловодья производства электроэнергии на ГЭС в некоторых районах наблюдаются кратковременные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

В ведомстве проинформировали, что ГЭС уже второй год не могут выработать достаточно электроэнергии. "Так, в 2019 году выработка на гидроэлектростанциях составила 6,5 млрд кВт⋅ч, а в текущем году, как и в прошлом, этот показатель равен 5 млрд кВт⋅ч или на 1,5 млрд кВт⋅ч меньше (23%). Этого недостающего объема было бы достаточно для обеспечения всего населения республики электроэнергией в течение одного месяца в осенне-зимний период", - указали в Минэнерго.

"Ситуация этого года, когда в водохранилищах не собирались установленные запасы воды, характерна не только для Узбекистана, но и региона в целом", - сообщили в ведомстве. По его данным, в настоящее время в стране принимаются все меры по выработке электроэнергии в запланированных объемах на тепловых электростанциях.

Как сообщают узбекские СМИ, специалисты прогнозировали рост к 2030 году потребления электроэнергии в республике, который ожидается на уровне 110 млрд кВт⋅ч. При этом Узбекистан за последние два года возобновил импорт электроэнергии из соседних стран Центральной Азии для удовлетворения потребностей населения и промышленности, особенно в пиковую нагрузку в зимнее время.