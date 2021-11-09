Агрокомбинат "Сунжа" в Ингушетии планируют вывести на полную мощность в 2022 году

МАГАС, 9 ноября. /ТАСС/. Второй этап реализации проекта по созданию в Ингушетии агропромышленного комплекса "Сунжа" и выводу его на полную производственную мощность в 22-23 тыс. тонн продукции в год планируется реализовать в 2022 году. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе главы и правительства республики по итогам встречи главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова с председателем совета директоров ООО "Агрокомбинат Сунжа" Хаджибикаром Албаковым.

"Реализация второго этапа на сумму 6,3 млрд рублей, который, по словам инвестора, планируется завершить до конца 2022 года, предполагает строительство подстанции "Тихая" агропромышленного технопарка "Сунжа" и выход на полную мощность с объемом 22-23 тыс. тонн в год", - говорится в сообщении.

В настоящее время комбинат "Сунжа" представляет собой современный тепличный комплекс на более чем на 104,4 кв. м, его мощность составляет 5 тыс. тонн продукции в год. Тепличный комплекс оснащен собственной метеостанцией, здесь применяются технологии посадки томатов в лотки с подачей питательного раствора компьютеризированной системой. Объем инвестиций в проект на первом этапе составил 1,7 млрд рублей.

В октябре в пресс-службе главы региона сообщали, что суммарная мощность подстанции "Тихая" составит 126 МВт, она станет первой в Ингушетии электроподстанцией высокого класса напряжения для питания промышленных предприятий. В перспективе она сможет обеспечивать электричеством не только теплицы агрокомплекса, но также завод по производству отопительных радиаторов "АТМ", крупнейший в регионе "Сад-гигант Ингушетия", а также часть населения города Карабулака и сельского поселения Яндаре.