Производство кисломолочных продуктов на Ставрополье выросло на треть в этом году

СТАВРОПОЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Производство кисломолочных продуктов в Ставропольском крае за девять месяцев 2021 года выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает во вторник пресс-служба комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.

"Значительный рост производства отмечается по выпуску кисломолочных продуктов: их произведено 26,4 тыс. тонн, что составляет 130% к показателю прошлого года. На 20% увеличено производство сыров - до 3,6 тыс. тонн", - пояснили в комитете.

Помимо кисломолочных продуктов, в этот период также отмечается рост производства масла сливочного и паст масляных на 1,4%, молока - на 1,6% и других продуктов пищевой промышленности региона. "Пищевая и перерабатывающая промышленность демонстрирует стабильный и уверенный рост производства. На будущий год в бюджете края, в рамках реализации госпрограммы Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка", на компенсацию части затрат, направленных на перевооружение предприятий, предусмотрено около 36 млн рублей. Предприятия отрасли Ставрополья имеют возможность получить господдержку до 50% от понесенных трат на приобретение технологичного оборудования, вместо 10%, которые были установлены ранее", - отмечает председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин, слова которого приводит пресс-служба.