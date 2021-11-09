ТАСС, 9 ноября. Горно-металлургическая компания "Северсталь" с партнерами прорабатывает производство "зеленого" водорода в Карелии. Об этом сообщил директор направления водород и инновационная декарбонизация "Северстали" Илья Павлов в ходе выступления на сессии в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

"Это проект порядка 50 МВт электролизных мощностей, то есть это десятки миллионов евро или долларов с точки зрения инвестиций, - сообщил Павлов. - Мы в том числе смотрим на экспорт "зеленого" водорода в Финляндию и использование его на одном из наших предприятий, на "Карельском окатыше" (комплекс по добыче железной руды "Северстали")".

"Надеемся, что найдем спрос в Финляндии, потому что в водороде очень важен логистический рычаг - чем ближе к клиенту, тем лучше", - пояснил менеджер "Северстали".

При этом, по словам Павлова, "Северсталь" видит "приличный потенциал расширения такого рода проектов в Карельском и Мурманском регионе".

"Мы уже обсуждаем с небольшим пока пулом потенциальных инвесторов эти проекты и были бы очень рады, если бы более широкая коалиция иностранных и российских инвесторов была заинтересована в такого рода проектах", - отметил менеджер "Северстали".