Адыгея увеличит финансирование комплексного развития сельских территорий на 60%

МАЙКОП, 9 ноября. /ТАСС/. Программа "Комплексное развитие сельских территорий" будет профинансирована в Адыгее в 2022 году на сумму 1,9 млрд рублей. Это на 60% больше, чем в этом, сообщила во вторник пресс-служба главы республики по итогам планерного совещания с правительством региона, которое провел руководитель Адыгеи Мурат Кумпилов.

"В этом году Адыгея находится на четвертом месте в стране по активности участия в программе "Комплексное развитие сельских территорий". Хорошие показатели и по одобренным заявкам на следующий год. Так, в 2022 году в рамках программы регион планирует направить 1,9 млрд рублей из бюджетов всех уровней на проекты, заявленные Кошехабльским, Красногвардейским, Шовгеновским и Теучежским районами", - говорится в сообщении.

О ходе выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов в рамках реализации госпрограммы Республики Адыгея "Комплексное развитие сельских территорий" проинформировал министр сельского хозяйства региона Анзаур Куанов. По программе в этом году предусмотрено строительство и ремонт 41 объекта почти на 1,2 млрд рублей. Большинство объектов уже готовы.

Отдельно министр доложил о работах по строительству детских садов в станицах Гиагинская, Келермесская, в хуторе Красная Улька, физкультурно-оздоровительных комплексов в ауле Гатлукай и хуторе Псекупс, пристройки детского дошкольного учреждения к школе в селе Новосевастопольское, дома культуры в селе Сергиевское.

"Нельзя снижать темпы участия в данной программе. Она существенно помогает регионам улучшить качество жизни в сельской местности. В следующем году мы продолжим работу над ремонтом и строительством социальных объектов, дорог", - цитирует Кумпилова пресс-служба.

По данным Минсельхоза Адыгеи, в 2020 году в рамках госпрограммы в Адыгее, в частности, построили 71,4 км распределительных газопроводов низкого давления, 12,9 км водопроводных сетей и 4 км сетей электроснабжения, 7,5 км дорог. Возвели два дома культуры, фельдшерско-акушерский пункт, физкультурно-оздоровительный мини-парк. Также реализовано 12 проектов по благоустройству сельских территорий, пяти домов культуры, трех детских садов и одной школы. Приобретены 16 единиц автотранспорта для обслуживания районных объектов здравоохранения, автобусы для восьми школ.