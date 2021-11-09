В МЭР заявили, что рынок "зеленых" облигаций должен достичь 1,5 трлн рублей к 2030 году

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Объем российского рынка "зеленых" облигаций должен вырасти как минимум до 1,5 трлн рублей к 2030 году, заявил замминистра экономического развития РФ Илья Торосов, выступая в российском павильоне на международной климатической конференции СОР-26 в Глазго.

"По поводу "зеленого" рынка российских финансов можно очень красиво сказать, что мы выросли за последний год в пять раз. Но понятно, что [на это повлияла] очень низкая база [2020 года], 23 млрд рублей, а сейчас - 108 [млрд рублей]. Наш план до 2030 года - минимум 1,5 трлн [рублей] - объем рынка зеленых облигаций", - сказал Торосов.

Замминистра добавил, что перед министерством также стоит более амбициозная задача - обеспечение 10% всех затрат на инвестиции в декарбонизацию российской экономики за счет привлечения "зеленых" финансов. Торосов не уточнил, о каком сроке достижения данной цели идет речь.

Он также отметил, что МЭР ожидает признания российской таксономии "зеленых" облигаций рядом международных экспертных групп в ближайшее время. В частности, министерство взаимодействует по данному вопросу с Лондонской фондовой биржей, пояснил Торосов.

В сентябре 2021 года Минэкономразвития сообщило о завершении разработки таксономии "зеленых" и переходных проектов.