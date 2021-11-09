Нерабочие дни помогли снизить заболеваемость COVID-19 в двух самарских сферах бизнеса

САМАРА, 9 ноября. /ТАСС/. Заболеваемость COVID-19 снизилась на фоне нерабочих дней в сфере услуг и среди офисных работников в Самарской области, где ранее фиксировался наибольший прирост случаев. Об этом в прямом эфире телеканала ГТРК "Самара" сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Самый яркий пример [эффективности нерабочих дней], пожалуй, [сложился в] отдельных отраслях. До начала режима нерабочих дней у нас наибольшее прирост фиксировался и уровень заболеваемости по офисным работникам и по работникам сферы услуг - он в три-четыре раза превышал средний уровень заболеваемости на 100 тыс. в Самарской области. По итогам нерабочих дней эти категории снизились до среднеобластных значений по всему населению", - рассказал Азаров.

Глава региона подчеркнул, что режим нерабочих дней был направлен, прежде всего, на эти категории.

Режим нерабочих дней был введен в Самарской области досрочно, с 25 октября, из-за сложной обстановки с коронавирусом - высокой заболеваемости и большой загрузки на систему здравоохранения. После специального режима свободный коечный фонд увеличился до 16,4%, а заболеваемость ОРВИ сократилась на 25%, пневмонией - на 22%.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 9 ноября в регионе зарегистрировано около 148 тыс. случаев инфицирования. Медики вылечили более 110 тыс. пациентов, еще около 4,9 тыс. человек скончались. Ранее сообщалось, что за период нерабочих дней в регионе увеличилась доля свободного коечного фонда, при этом сократилась заболеваемость ОРВИ и пневмониями.