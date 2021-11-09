Власти Кубани рекомендовали отелям пройти сертификацию объектов по стандартам COVID-free

КРАСНОДАР, 9 ноября. /ТАСС/. Добровольную сертификацию для отелей, гостиниц и других туристических объектов по стандартам COVID-free разработали в Краснодарском крае, власти региона рекомендуют пройти ее до начала зимнего курортного сезона. Об этом журналистам во вторник сообщила врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Мария Золотухина.

"Сегодня необходимо создать надежные механизмы контроля и обеспечения безопасности наших гостей. Один из них - добровольная сертификация средств размещения и других туристических объектов по стандартам COVID-free. Мы рекомендуем всем отелям, санаториям, пансионатам и другим средствам размещения задуматься о получении такого сертификата перед началом активного зимнего сезона", - приводит пресс-служба администрации Краснодарского края слова врио министра.

Уточняется, что сертификат "Проверено на COVID-19" по стандартам COVID-free смогут получить имеющие "звездность", то есть прошедшие обязательную классификацию, средства размещения. Информировать о получении сертификата гостиницы и отели смогут своих гостей, размещая наклейку знака о сертификации на фасаде здания, а также на официальном сайте и в социальных сетях.

Как пояснила ТАСС генеральный директор НАО "Курорт экспертиза" - организации, которая занималась разработкой сертификации - Ксения Шатохина, получить такой сертификат смогут туристические объекты полностью соблюдающие все требования Роспотребнадзора об условиях работы в период пандемии коронавируса, среди которых и вакцинация сотрудников и разведение потоков отдыхающих, также стандартом предусмотрены дополнительные гигиенические требования высоких стандартов обслуживания.

"Однозначно мы проверяем выполнение рекомендаций Роспотребнадзора: и вакцинация сотрудников, и разведение потоков гостей. Дополнительно по нашему стандарту, который можно узнать заблаговременно, чаще должна производиться смена постельного белья, полотенец, в каждом номере должен быть электронный градусник", - пояснила Шатохина.

Об ограничениях на Кубани

До 14 ноября в Краснодарском крае действуют ужесточенные ограничительные меры: QR-код нужно предъявлять для посещения объектов общественного питания на всей территории региона; для посещения торгово-развлекательных центров и комплексов QR-код нужен только в курортных муниципалитетах, таких как Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск и поселения Туапсинского района: Джубга, Новомихайловский, Небуг, Гизель-Дере, Шепси.

С августа при заселении в отели, гостиницы и санатории Краснодарского края гостям необходимо предъявить медицинский документ или сертификат о перенесенном COVID-19, сертификат о вакцинации или справку о прохождении первого этапа вакцинации. В случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь при себе справку о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест. По отрицательным ПЦР-тестам также заселяют гостей при условии их добровольного согласия на прохождение вакцинации в регионе в течение трех дней со дня заселения. Требования о наличии ПЦР-теста не распространяются на детей в возрасте до 14 лет включительно, несовершеннолетние в возрасте от 15 до 18 лет должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста или медицинский документ о перенесенном заболевании.

По данным оперативного штаба региона, за последние сутки коронавирус подтвердили у 320 человек, всего за время пандемии выявлено 84 245 случаев COVID-19, 58 933 пациента выздоровели, умерли 7 782 человека, в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 108 жителей края, на ЭКМО - 7.

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в зимний период популярностью пользуются горнолыжные курорты, а также в межсезонье действуют специальные предложения. Сообщалось, что поток туристов на курорты Краснодарского края в условиях пандемии в зимний сезон 2020-2021 годов превысил 2 млн отдыхающих, что на 7% больше, чем годом ранее.