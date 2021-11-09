Межправительственная комиссия России и Словакии проведет заседание в Братиславе

ПРАГА, 9 ноября. /ТАСС/. Заседание Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и Словакией состоится в Братиславе 12 ноября. Об этом ТАСС сообщил во вторник руководитель торгового представительства РФ в республике Сергей Ступарь.

"Заседание российско-словацкой межправкомиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству пройдет в Братиславе 12 ноября, - отметил он. - Это будет уже ее 21-е заседание. Российскую делегацию возглавит министр науки и высшего образования Валерий Фальков, а словацкую - вице-премьер, министр экономики Рихард Сулик".

Фальков прибывает в Словакию в четверг, 11 ноября, и покидает в субботу, 12 ноября. Запланирована напряженная рабочая программа, так как в 2020 году заседание межправкомиссии не состоялось из-за пандемии коронавируса. Сторонам предстоит обсудить итоги торгово-экономического взаимодействия за последние два года.

"Российско-словацкие отношения развиваются во многих сферах сотрудничества, что может являться примером для других европейских стран. Это полностью относится к торгово-экономической и научно-технической областям. Словакия с населением около 5,5 млн граждан по итогам первых восьми месяцев текущего года среди торговых партнеров РФ в Евросоюзе занимает 10-е место по товарообороту и 8-е по экспорту. Товарооборот между нашими странами за этот период составил 4,21 млрд долларов, что на 37,7% выше показателя за тот же период 2020 года", - отметил торгпред.

Российский экспорт в Словакию, как уточнил он, вырос на 43% по сравнению с первыми восьми месяцами прошлого года. В цифровом выражении он достиг $2,91 млрд. Импорт из Словакии в РФ возрос на 27% - до $1,31 млрд. Наша страна получает из республики автомобили, одежду и обувь, энергетическое и электротехническое оборудование и пр., а поставляет - нефть и продукты ее перегонки, природный газ, черные металлы, органические химические соединения и многое другое, включая предметы потребительского свойства, такие как игрушки, мебель и фармацевтические товары.