Ставрополье с начала года увеличило экспорт подсолнечного масла, молочной продукции и рыбы

ПЯТИГОРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Предприятия Ставропольского края за 10 месяцев 2021 года увеличили экспорт подсолнечного масла, молочной продукции и рыбы. Основными внешнеэкономическими партнерами являются Азербайджан, Китай, Грузия, Саудовская Аравия, сообщили во вторник в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

"В рамках реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК Ставропольского края" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" за 10 месяцев текущего года прирост экспорта молочной продукции составляет 33%. С территории края за это время поставлено 273 тыс. тонн. В этом году ведущее место в экспортной структуре заняло мороженое - 140,7 тыс. долларов США, молоко и сливки - 112,5 тыс. долларов США, сливочное масло - 83,1 тыс. долларов США, а также кисломолочные продукты и сыры - 13 тыс. долларов США", - приводятся в сообщении слова заместителя главы аграрного ведомства Ставрополья Дмитрия Фролко.

Отмечается, что также вырос и экспорт рыбной продукции. Он составил 34 тонны, что на 54% выше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Наибольший прирост отмечен в экспорте подсолнечного масла и масложировой продукции - 66 тыс. тонн, что на 95% выше прошлогодних показателей.

По данным пресс-службы, основными внешнеэкономическими партнерами Ставрополья являются Азербайджан, Китай, Грузия, Саудовская Аравия, Казахстан - всего более 50 стран. Этот широкий список экспортного взаимодействия позволил региону за 10 месяцев текущего года выполнить показатель по экспорту продукции АПК в размере 309,0 млн долларов США в сопоставимых ценах и поставить за рубеж более 775 тыс. тонн продукции. Традиционно в этот перечень вошло ставропольское зерно, но также активно за этот период из региона поставлялась масложировая, мясная, рыбная и молочная продукция.