Минэнерго США незначительно повысило прогноз цены Brent на 2021 год

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Минэнерго США незначительно повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2021 году - с $71,4 до $71,6 за баррель. Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Ведомство также ожидает, что котировки нефти Brent до конца 2021 года составят в среднем $82 за баррель. При этом в 2022 году, по оценке министерства, цена нефти Brent понизится до $72 за баррель на фоне продолжающегося роста добычи нефти странами ОПЕК+ и увеличения добычи трудноизвлекаемой нефти в США.

Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне $69 за баррель в 2021 году и $68,3 за баррель в 2022 году.

Кроме того, Минэнерго США повысило прогноз суточной добычи нефти в США в 2021 году на 80 тыс. баррелей, до 11,1 млн баррелей в сутки. Ожидаемые объемы добычи в 2022 году увеличены на 170 тыс. баррелей, до 11,9 млн баррелей в сутки.

Ведомство отметило, что среднесуточная добыча нефти в США в октябре выросла на 700 тыс. баррелей, до 11,4 млн баррелей в сутки по сравнению с сентябрем, когда добыча в Мексиканском заливе была почти полностью приостановлена из-за урагана Ида.