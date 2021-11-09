Байден продлил на год указ о запрете инвестиций в китайские компании, связанные с военными

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден продлил на год действие указа своего предшественника Дональда Трампа о запрете американских инвестиций в ряд китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, связаны с Вооруженными силами КНР. Соответствующий документ распространила во вторник пресс-служба Белого дома.

"Угроза от инвестиций в ценные бумаги, которые обеспечивают финансирование некоторых компаний КНР <...>, продолжает оставаться чрезвычайной и необычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике США", - говорится в тексте. "По этой причине действие чрезвычайного положения, объявленного <...> 12 ноября 2020 года и расширенного <...> 3 июня 2021 года, должно продолжаться и после 12 ноября 2021 года", - отмечается в документе. "Я продлеваю на один год действие национального режима чрезвычайного положения", - добавил президент.