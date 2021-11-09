"Газпром" разместил евробонды на €500 млн по ставке 1,85%

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. "Газпром" разместил семилетние еврооблигации на €500 млн по ставке 1,85%, рассказал журналистам управляющий директор по рынкам долгового капитала Сбербанка Эдуард Джабаров.

"Сегодня Сбер, являясь одним из банков - организаторов, успешно разместил еврооблигации "Газпрома" на €500 млн по ставке 1,85%. Выпуск был размещен без премии к вторничной кривой доходности "Газпрома" в евро", - рассказал он.

Сделка была переподписана практически в три раза на фоне широкой диверсификации спроса из Европы, США и России.

"Для европейских инвесторов "Газпром" - давно надежный, прозрачный и последовательный заемщик, всегда открытый к диалогу. На фоне редких сделок в евро из российского корпоративного сегмента, данный выпуск привлек высокий интерес самого широкого круга инвесторов. С учетом сравнительно небольшого объема выпуска для подобного рода заемщика мы видели активный интерес инвестора сразу же после открытия книги заявок, что в конечном счете отразилось на ставке", - отметил он.

Джабаров добавил, что изначально объявленный диапазон был скорректирован в сторону снижения несколько раз - без ущерба для качества книги заявок и диверсификации базы инвесторов.

Организаторами размещения бондов выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, Mizuho Securities, SberCIB и UniCredit.