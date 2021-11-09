Цена газа в Европе на закрытии торгов опустилась ниже $840 за 1 тыс. куб. м

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Цена газа в Европе на закрытии торгов во вторник опустилась ниже $840 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $838,4 за 1 тыс. куб. м - или €69,9 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общее снижение стоимости газа за день составило 11,6%.

Президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в подземные хранилища в РФ 8 ноября увеличить поставки в хранилища компании в Европе. Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер заверил, что газовый холдинг выполнит это поручение.

Сегодня "Газпром" сообщил, что утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь.

Накануне вечером также возобновились прямые поставки газа по трубопроводу Ямал - Европа в Германию, а к утру сегодняшнего дня они выросли уже более чем в 2 раза.

Кроме того, на сегодняшнем аукционе были забронированы дополнительные мощности по транзиту газа из Украины в Словакию на среду.