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Пандемия COVID-19

Азаров: уровень безработицы в Самарской области достиг допандемийного показателя

По словам губернатора региона, до пандемии этот показатель составлял 0,9%, в сентябре 2021 года уровень безработицы был равен 1%

САМАРА, 9 ноября. /ТАСС/. Уровень безработицы в Самарской области достиг допандемийного значения. Это значение могло измениться из-за нерабочих дней, сообщил глава региона Дмитрий Азаров в прямом эфире телеканала ГТРК "Самара" во вторник.

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До пандемии значение безработицы достигало 0,9%. Азаров сообщал, что в августе на рынке труда было размещено около 42 тыс. вакансий, число безработных - 25 тыс. В сентябре уровень безработицы был равен 1%.

"Мы сейчас по уровню безработицы вышли на конец октября на доковидный уровень. Сейчас посмотрим, как нерабочие дни, как ноябрь сказался. Обязательно будем рассматривать дополнительные меры поддержки [для бизнеса]", - сообщил он.

Азаров рассказал, что поручил провести встречу с бизнес-сообществом 25 ноября, на которой власти и предприниматели обсудят необходимые меры поддержки. Власти готовы рассматривать поддержку не только крупного, но и малого и среднего бизнеса, предприятий общепита, гостиниц. "Готовы рассматривать некоторые другие категории - МСП, по дополнительному снижению льготной ставки. Сейчас это действует для пострадавших секторов, где потеря выручки составляет 20%. 25 ноября обсудим, может, мы эту планку несколько изменим, посчитаем вместе, даже если потеря [составит] 10%, мы постараемся уже дать налоговую льготу", - отметил Азаров.

В Самарской области помимо федеральных работают и областные меры поддержки, которые предоставляет региональный гарантийный фонд. Так, субъекты МСП из пострадавших отраслей могут получить льготные микрозаймы до 1 млн рублей со ставкой 1% годовых. При этом залоговое обеспечение должно составлять 50%. Самозанятые граждане также могут обратиться за микрозаймами до 500 тыс. рублей со ставкой годовых в 1% и таким же залоговым обеспечением. Также предприниматели могут получить отсрочку на три месяца по уплате основного долга по договорам микрозаймов, полученных в гарантийном фонде.

По итогам 2020 года антикризисными мерами поддержки воспользовались 85 тыс. самарских предпринимателей. Малым и средним предприятиям в качестве господдержки поступило более 33 млрд рублей. Региональный гарантийный фонд выдал 246 микрозаймов на общую сумму 374,2 млн рублей. При поддержке фонда предприниматели привлекли средства на сумму 2,2 млрд рублей.

Теги
РоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская областьПандемия COVID-19
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