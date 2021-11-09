Азаров: уровень безработицы в Самарской области достиг допандемийного показателя

До пандемии значение безработицы достигало 0,9%. Азаров сообщал, что в августе на рынке труда было размещено около 42 тыс. вакансий, число безработных - 25 тыс. В сентябре уровень безработицы был равен 1%.

"Мы сейчас по уровню безработицы вышли на конец октября на доковидный уровень. Сейчас посмотрим, как нерабочие дни, как ноябрь сказался. Обязательно будем рассматривать дополнительные меры поддержки [для бизнеса]", - сообщил он.

Азаров рассказал, что поручил провести встречу с бизнес-сообществом 25 ноября, на которой власти и предприниматели обсудят необходимые меры поддержки. Власти готовы рассматривать поддержку не только крупного, но и малого и среднего бизнеса, предприятий общепита, гостиниц. "Готовы рассматривать некоторые другие категории - МСП, по дополнительному снижению льготной ставки. Сейчас это действует для пострадавших секторов, где потеря выручки составляет 20%. 25 ноября обсудим, может, мы эту планку несколько изменим, посчитаем вместе, даже если потеря [составит] 10%, мы постараемся уже дать налоговую льготу", - отметил Азаров.

В Самарской области помимо федеральных работают и областные меры поддержки, которые предоставляет региональный гарантийный фонд. Так, субъекты МСП из пострадавших отраслей могут получить льготные микрозаймы до 1 млн рублей со ставкой 1% годовых. При этом залоговое обеспечение должно составлять 50%. Самозанятые граждане также могут обратиться за микрозаймами до 500 тыс. рублей со ставкой годовых в 1% и таким же залоговым обеспечением. Также предприниматели могут получить отсрочку на три месяца по уплате основного долга по договорам микрозаймов, полученных в гарантийном фонде.

По итогам 2020 года антикризисными мерами поддержки воспользовались 85 тыс. самарских предпринимателей. Малым и средним предприятиям в качестве господдержки поступило более 33 млрд рублей. Региональный гарантийный фонд выдал 246 микрозаймов на общую сумму 374,2 млн рублей. При поддержке фонда предприниматели привлекли средства на сумму 2,2 млрд рублей.