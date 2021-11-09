Инвестиции в восстановление грузового речного порта в Костроме составят 400 млн рублей

КОСТРОМА, 9 ноября. /ТАСС/. Инвестиции в восстановление и развитие грузового речного порта в Костроме составят более 400 млн рублей, проект будет реализован властями Костромской области совместно с частным инвестором. Об этом сообщила во вторник пресс-служба администрации региона.

"Инвестор из Санкт-Петербурга намерен вложить в восстановление и развитие инфраструктуры речного порта более 400 млн рублей. Проект будет реализован в форме акционерного общества с участием Костромской области. Регион получит блокирующий пакет акций", - говорится в сообщении.

Порт не работает уже почти 20 лет, ранее комплекс находился в федеральной собственности, частично сдавался в аренду предпринимателям. "Чтобы восстановить деятельность предприятия, по поручению губернатора Сергея Ситникова решен вопрос с передачей порта на баланс региона", - информирует пресс-служба.

Отправлять и принимать грузы через порт смогут предприятия дорожной, деревообрабатывающей, строительной и сельскохозяйственной отраслей. Также инфраструктуру порта планируется использовать для поставки нерудных материалов при строительстве второго моста через Волгу и дороги в обход Костромы.