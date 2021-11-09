Нефтяники представят до 12 ноября данные о возможности увеличить выпуск зимнего дизеля

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российские нефтяные компании должны до 12 ноября представить в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) результаты проработки вопроса об увеличении производства и объемов реализации межсезонного и зимнего дизельного топлива на внутреннем рынке РФ. Об этом говорится в протоколе биржевого комитета ФАС, с копией документа ознакомился ТАСС.

Заседания комитета, задачей которого является мониторинг внутреннего рынка топлива, проводятся еженедельно. Участники комитета, куда входят представители ФАС, Минэнерго, Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) и нефтяников, отметили информацию компаний об осуществлении постоянного контроля за удовлетворением спроса на дизельное топливо и обеспечением достаточных объемов при переходе на зимний дизель, следует из документа.

При этом ФАС в ходе заседания комитета обратила внимание, что ежегодный рост цен на зимний дизель происходит из-за межсезонного перехода, который обусловлен более высокими затратами на его производство.

В свою очередь, Российский топливный союз заявил о необходимости проработки вопроса о повышении объемов реализации зимнего дизеля на внутреннем рынке. Участники комитета приняли к сведению данную информацию, говорится в протоколе.

Биржевые цены на межсезонное и зимнее дизельное топливо растут с середины октября, они уже несколько раз обновили исторические максимумы на СПбМТСБ. В Минэнерго объясняли ТАСС рост биржевых цен на дизель ранним переходом на зимние виды топлива, в связи с чем нефтебазы стали резко наращивать запасы дизеля. При этом в министерстве тогда заверили, что рост розничных цен на дизель не превысит темпы инфляции в 2021 году.

В то же время вице-премьер Александр Новак на стратегической сессии по текущей ситуации на топливном рынке РФ 3 ноября поручил проанализировать работу демпферного механизма для бензина и дизеля и рассмотреть целесообразность его корректировки на 2022 год, а также рассмотреть возможность дальнейшего увеличения биржевых нормативов по бензину и дизельному топливу на 1 процентный пункт.