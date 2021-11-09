Четверть жалоб на действия коллекторов приходится на организации вне реестра ФССП

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Более половины обращений от физических лиц на действия по взысканию касается действий коллекторских агентств, при этом каждое четвертое из них приходится на организации, не состоящие в реестре ФССП. Об этом сообщил ТАСС представитель Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

За первое полугодие 2021 года в НАПКА поступило 2 286 обращений от физических лиц на действия по взысканию. Чуть более 52% обращений касаются действий коллекторских агентств, на кредиторов поступило 47,8% обращений: на микрофинансовые организации - 43,2%, на банки - 4,6%.

По данным саморегулируемой организации, менее трети обращений на действия коллекторов (31,3%) приходится на агентства, входящие в НАПКА, остальные письма касаются агентств, не входящих в нее (68,7%).

"Из 89 компаний, не состоящих в СРО, на которые жалуются физические лица, в реестре ФССП (Федеральная служба судебных приставов) состоят далеко не все организации. 56% из них - вне реестра, то есть осуществляют деятельность по взысканию просроченной задолженности вне регулирования и надзора. На них приходится 25% обращений, то есть каждое четвертое обращение касается именно тех, кто не состоит в реестре ФССП", - сообщили в НАПКА.

По данным саморегулируемой организации, 54% обращений приходится на нарушение правил взаимодействия, 21% - психологическое давление, 4% - введение в заблуждение, 3% - некорректное общение, 18% - прочее.

Доля повторных обращений в общей массе в настоящее время составляет 0,7%. На 60% компаний - членов НАПКА за отчетный период ни одного повторного обращения не поступило, отметили в СРО.