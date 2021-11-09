Белый дом не стал отвечать на вопрос, рассматривает ли Байден запрет на экспорт нефти

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Белый дом во вторник не стал отвечать на вопрос, рассматривает ли президент США Джо Байден возможность введения запрета на экспорт нефти.

В понедельник группа американских сенаторов-демократов отправила главе государства письмо в связи с высокими ценами на бензин в стране. Они призвали Байдена запретить экспорт сырой нефти.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли президент данное предложение, заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов сказала: "У меня нет ничего конкретного для вас. Могу просто сказать вам, что мы здесь делаем, а именно призываем ОПЕК увеличить поставки [нефти]". "Мы внимательно следим за ситуацией. <...> У нас есть инструменты в нашем арсенале, с помощью которых мы потенциально можем решить эту проблему", - сказала Жан-Пьер, не уточнив, о каких именно средствах идет речь.

"Мы весьма обеспокоены влиянием высоких цен на энергоносители на потребителей, особенно с наступлением холодных месяцев", - добавила официальный представитель Белого дома.

Отвечая на вопрос о возможности задействования стратегического нефтяного резерва США, она подчеркнула: "В данный момент нам просто не о чем объявлять [в этой сфере]. <...> Мы работаем над пятуми решения этой проблемы".

Ранее во вторник Минэнерго США незначительно повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2021 году - с $71,4 до $71,6 за баррель. Ведомство также ожидает, что котировки нефти Brent до конца 2021 года составят в среднем $82 за баррель. Кроме того, Минэнерго США повысило прогноз суточной добычи нефти в США в 2021 году на 80 тыс. баррелей, до 11,1 млн баррелей в сутки. Ожидаемые объемы добычи в 2022 году увеличены на 170 тыс. баррелей, до 11,9 млн баррелей в сутки. Ведомство отметило, что среднесуточная добыча нефти в США в октябре выросла на 700 тыс. баррелей, до 11,4 млн баррелей в сутки по сравнению с сентябрем, когда добыча в Мексиканском заливе была почти полностью приостановлена из-за урагана "Ида".