В Минторге США заявили, что не принуждали компании передавать данные о полупроводниках

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Просьба властей Соединенных Штатов к крупным производителям полупроводников поделиться деловой информацией, чтобы помочь решить проблему глобальной нехватки полупроводников, не является принуждением, а представляет собой добровольный процесс. Это утверждала во вторник министр торговли США Джина Раймондо на брифинге в Белом доме.

"Смехотворно утверждать, что это принуждение, потому что это добровольный [процесс]. Мы просим их [компании] сотрудничать с нами", - заявила Раймондо, комментируя утверждение задававшего вопрос репортера о том, что в Китае были недовольны подобным запросом Вашингтона и назвали это вымогательством конфиденциальной информации.

Американский министр отметила, что конечным сроком для предоставления данных Соединенным Штатам было 8 ноября. В связи с этим, по ее словам, она пока не может точно сказать, получил ли Вашингтон всю информацию, которая ему требовалась. "Конечный срок был вчера, так что у нас пока не было возможности изучить все данные, которые нам были предоставлены", - отметила она. В то же время, по словам Раймондо, она провела разговоры с рядом глав подобных компаний, и они, по ее утверждению, были готовы поделиться с Вашингтоном данными.

Раймондо также призвала Конгресс США поскорее принять законопроект, который позволит увеличить объем производства полупроводников в США на фоне их дефицита в мире. "Недостаток внутреннего производства полупроводников в Америке представляет не только экономическую угрозу, но и угрозу национальной безопасности", - отметила она. Сенат Конгресса США 8 июня одобрил законопроект, который выделит из бюджета страны $250 млрд на противостояние Китаю в технической сфере. В частности, $52 млрд будут направлены на развитие производства полупроводников в стране для "борьбы с зависимостью от китайских компаний и технологий". Палата представителей пока не голосовала по этой инициативе.

Ранее США попросили крупных производителей полупроводников и автомобилей добровольно поделиться деловой информацией, чтобы помочь решить проблему глобальной нехватки полупроводников.