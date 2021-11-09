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Энергетический кризис в Европе

Макрон анонсировал строительство новых атомных реакторов во Франции

Президент пояснил, что такое решение вызвано среди прочего и резким ростом цен на газ и электроэнергию
Президент Франции Эмманюэль Макрон EPA-EFE/Julien de Rosa
Описание
Президент Франции Эмманюэль Макрон
© EPA-EFE/Julien de Rosa

ПАРИЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Франция возобновит строительство атомных реакторов на своей территории для достижения энергетического суверенитета и целей по снижению вредных выбросов. Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телеобращения к нации.

"Чтобы гарантировать энергетическую независимость Франции, обеспечение нашей страны электричеством и достичь наших целей по углеродной нейтральности к 2050 году, мы впервые за десятилетие перезапустим строительство атомных реакторов в нашей стране и продолжим развивать энергетику на основе возобновляемых источников", - сказал он.

Глава государства пояснил, что такое решение вызвано среди прочего и резким ростом цен на газ и электроэнергию. На этом фоне правительство Франции заморозило цены на газ и ввело субсидии для тех, кто зарабатывает менее €2 тыс. в месяц. "Если мы хотим платить за свою энергию по разумным тарифам и не зависеть от других стран, мы должны продолжить экономить энергию и инвестировать в производство энергии без выбросов углекислого газа на нашей территории", - подчеркнул Макрон.

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ФранцияМакрон, ЭмманюэльЭнергетический кризис в Европе
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