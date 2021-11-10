Путин обсудит с кабмином предотвращение влияния энергокризиса на экономику России

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в среду очередное совещание с членами правительства. Как сообщила пресс-служба Кремля, основной темой встречи станет обсуждение мер по предотвращению негативного влияния энергокризиса на российскую экономику.

С докладом по этому поводу выступит первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Планируется обсудить и ситуацию с обеспечением внутреннего рынка продовольственными товарами. В этой связи в совещании примет участие министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

В Кремле добавили, что участники совещания рассмотрят и ряд других вопросов.

Что говорил Путин про энергокризис в Европе

Путин регулярно - как правило, раз в несколько недель - проводит совещания с членами кабмина. На них президент заслушивает доклады по заранее обозначенным темам и обсуждает с правительством актуальные вопросы повестки дня. По итогам этих мероприятий выходят поручения главы государства.

В предыдущий раз такое совещание состоялось 20 октября, на нем также обсуждались вопросы энергетики. Тогда Путин отметил, что российские власти обеспокоены возможными последствиями энергокризиса в Европе, и констатировал, что одного мониторинга за ситуацией "уже недостаточно".

По итогам совещания президент поручил правительству разработать меры по нейтрализации в РФ последствий европейского энергокризиса.

Кроме того, глава государства в октябре уделил внимание энергетической теме в своих выступлениях на заседании клуба "Валдай" и на Российской энергетической неделе (РЭН). Так, на "Валдае" Путин назвал газовый кризис "рукотворным результатом экономической политики Еврокомиссии" и подчеркнул, что "Россия здесь ни при чем". До этого в выступлении на РЭН президент заявил, что РФ полностью выполняет свои контрактные обязательства, в том числе перед европейскими партнерами, и обеспечивает гарантированные, бесперебойные поставки газа.

Влияние энергокризиса на продовольственный рынок

Как отмечалось на предыдущем совещании главы государства с членами правительства, энергокризис может привести и к проблемам на продовольственных рынках. Путин тогда заметил, что в некоторых европейских странах "намечается принятие решений по поддержке домохозяйств". По мнению российского президента, на практике это может привести к сокращению потребления энергоресурсов в энергоемких отраслях промышленности, что простимулирует повышение цен на товары "по всей цепочке" вплоть до продовольствия.

Вице-премьер РФ Александр Новак в свою очередь пояснил, что высокие цены на газ в Европе могут спровоцировать рост цен в смежных отраслях - таких, как генерация электроэнергии, металлургия, производство удобрений, нефтегазохимия, а также производство сельхозпродукции.

В ходе прошлого совещания Новак напомнил и о ситуации в Азии. По его словам, из-за дефицита электроэнергии в Китае закрылись многие предприятия текстильной и легкой промышленности, возникают проблемы в производстве продуктов питания, особенно в тепличном хозяйстве.

Кроме того, на ситуацию на продовольственных рынках оказывает влияние пандемия коронавируса. Во вторник, 9 ноября, СМИ сообщили, что порты Приморья парализованы резко возросшим грузопотоком на фоне увеличения транзита из Китая. Из-за этого застряли тысячи контейнеров с грузами для Сахалина, Чукотки, Камчатки и Магаданской области, а местные жители испытывают нехватку товаров первой необходимости, в том числе продуктов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя тему, заверил, что спровоцированные пандемией проблемы с доставкой товаров на Дальний Восток находятся на контроле у главы государства и правительства.

Об энергокризисе

Кризис в газовой отрасли Европы обострился этой осенью после того, как спотовые цены на газ стали стремительно расти, превысили $1 тыс. за 1 тыс. кубометров и почти достигли $2 тыс. за 1 тыс. кубометров на фоне низкой заполненности газовых хранилищ. По мнению наблюдателей, кризис вызван комплексом факторов. Один из них - взрывной рост спроса на газ в Азии, который вызвал рост котировок на азиатском рынке, а также отток поставок с европейского направления.

Ухудшило ситуацию и то, что в Европе снизилась доля ветряной генерации. Однако основной причиной высокой волатильности на газовом рынке оказался низкий уровень заполненности газовых хранилищ.

Кроме того, в сентябре около 20 провинций и других регионов Китая ввели различные ограничения на потребление электроэнергии из-за дефицита угля и нагрузки на энергосистему. Провинции Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин из-за нехватки электроэнергии ввели ограничения не только для промышленности, но и для домохозяйств. На востоке и юге страны энергоемким предприятиям дали указание не выходить на полную мощность или приостановить работу. По данным издания "Чжунсин цзинвэй", основной причиной дефицита угля стало его подорожание и ужесточение национальных экологических стандартов, а также перебои с импортными поставками.