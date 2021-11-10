На Чукотке выделят более 4 млн рублей на возмещение расходов предпринимателей на рекламу

ТАСС, 10 ноября. Более 4 млн рублей будет выделено одному самозанятому и 22 предпринимателям Чукотки на возмещение расходов на рекламу и продвижение продукции. Мера поддержки субъектам бизнеса оказывается в рамках выполнения мероприятий профильного нацпроекта, сообщил ТАСС директор центра "Мой бизнес" на Чукотке Алексей Федичкин.

"Среди получателей - предприниматели и компании, осуществляющие деятельность в сфере общественного питания, туризма и других. Общая сумма возмещения составит более 4 млн рублей. С этого года впервые возможность возмещения части затрат, связанных с популяризацией товаров и услуг, появилась не только у субъектов МСП, но и у самозанятых Чукотки", - рассказал Федичкин.

Поддержка оказывается региональным центром "Мой бизнес" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".