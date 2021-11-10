Минэнерго поддержало идею дать "Роснефти" право на экспорт газа через агентский договор

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ поддерживает идею предоставить "Роснефти" право на экспорт 10 млрд кубометров газа через заключение агентского соглашения с "Газпромом". Ресурсной базой для таких поставок могут стать проекты "Роспан" и "Харампур", последний из которых еще не введен в эксплуатацию. Об этом сообщил министр энергетики России Николай Шульгин в интервью газете "Коммерсантъ", которое опубликовано в среду.

"Мы так думаем, что ["Роснефть"] возьмет [газ] из "Роспана" и "Харампура" - из прироста добычи. Мы поддерживаем тему, чтобы был заключен агентский договор с "Газпромом". Это не будет противоречить закону, хоть и будет неким экспериментом", - сказал он.

Министр заметил, что речь может идти и не о ближайшей перспективе. По его оценке, к тому времени цены на газ могут снизиться, но "останутся довольно привлекательными".

Отвечая на вопрос, поможет ли доступ "Роснефти" к экспорту решить проблему полной загрузки трубопроводов "Северный поток - 2" и "Опал", Шульгинов отметил, что "Северный поток - 2" соответствует всем требованиям Третьего энергопакета.

"Если нет разделения, то могут быть ограничения. Все будет зависеть от того, где точка поставки, а это не определено, это коммерческая информация. Сейчас идет сертификация "Северного потока - 2" как независимого поставщика", - подчеркнул он.