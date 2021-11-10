{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Депутаты заксобрания Камчатки приняли изменения в бюджет на 2021 год

До конца 2021 года дополнительные средства будут направлены на обеспечение лекарствами региональных льготников и тех, кто лечится от коронавируса

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Камчатки приняли изменения в бюджет края на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Они связаны с дополнительными поступлениями из федерального бюджета и увеличением расходной части краевого бюджета, сообщает пресс-служба регионального парламента.

"По решению краевого депутатского корпуса доходы бюджета Камчатки увеличены на 2 млрд 503 млн рублей и составили 98 млрд 658 млн рублей за счет поступлений из федерального бюджета и неналоговых поступлений. Расходы увеличены на 5 млрд 103,8 млн рублей. Дефицит краевого бюджета на 2021 год увеличен на 2 млрд 600 млн рублей", - говорится в сообщении.

До конца 2021 года дополнительные средства будут направлены на обеспечение лекарствами региональных льготников и тех, кто лечится от коронавируса, на приобретение медоборудования, модернизацию лабораторий, оплату дополнительных отпусков сотрудникам учреждений здравоохранения, на профилактические мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией, целевое обучение среднего медперсонала в Камчатском медицинском колледже и др. Кроме того, дополнительную финансовую поддержку окажут семьям с детьми и предпринимателям.

Теги
РоссияКамчатский край
Шульгинов: Россия может и в 2050 году использовать уголь для генерации электроэнергии
Резкий отказ от угля или любое другое резкое изменение энерготопливного баланса может привести к тяжелым последствиям, подчеркнул министр энергетики
Читать полностью