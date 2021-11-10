Власти Камчатки заявили, что в регионе нет дефицита товаров первой необходимости

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Дефицита товаров первой необходимости в торговых сетях Камчатки из-за задержек грузов в Приморье нет, продовольственный запас в удаленных районах полуострова сформирован, сообщили ТАСС в министерстве экономического развития и торговли региона.

"В настоящий момент в розничных торговых объектах региона дефицита товаров первой необходимости не наблюдается. По информации руководителей предприятий торговли из-за ситуации в портах Владивостока срок транспортировки контейнеров с центральных регионов страны увеличился и составляет более двух месяцев. Задержки контейнеров приводят к перебоям с наличием в торговых объектах отдельных видов товаров. Однако основные продовольственные ресурсы - мука, в том числе макаронные изделия, мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, сахар, крупы, масло растительное, соль, чай - сформированы во всех труднодоступных и отдаленных районах региона", - уточнили в министерстве.

В краевом Минтрансе ТАСС пояснили, что в портах Приморского края сейчас скопилось около 1 800 контейнеров с различными грузами, которые ждут на Камчатке. В первую очередь отправляются самые необходимые грузы - продукты питания, медикаменты, строительные материалы для объектов, которые возводятся в рамках реализации национальных проектов. Планируется, что они будут доставлены в регион до 15 ноября.

На смещение сроков доставки грузов повлиял глобальный кризис логистики - грузы перенаправляют с Суэцкого канала на Транссиб. Из-за этого в портах столицы Приморья скопились контейнеры для дальневосточных регионов - Чукотки, Камчатки, Сахалина и Магаданской области.

Как ранее сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин держит на контроле вопрос доставки товаров на Дальний Восток.