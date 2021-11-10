Meta уберет параметры таргетинга в Facebook, связанные с деликатными темами

ТАСС, 10 ноября. Американская компания Meta, которой принадлежит социальная сеть Facebook, устранит параметры детального таргетинга рекламы, способные вызвать негативные эмоции у некоторых групп пользователей. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении компании.

"Начиная с 19 января 2022 года мы избавимся от опций детального таргетинга, связанных с темами, которые могут показаться людям деликатными", - указано в сообщении.

Так, будут удалены параметры, относящиеся к расе, этнической принадлежности, политическим взглядам, религии, сексуальной ориентации, и другие. Например, нельзя будет искать целевую аудиторию по таким запросам как "химиотерапия" или "католическая церковь".

Детальный таргетинг - это инструмент, позволяющий наиболее точно обозначить группу людей, для которых предназначается та или иная реклама. В компании признали, что принятое решение может негативно сказаться на некоторых сферах бизнеса и организациях. "Некоторые из наших рекламных партнеров выразили озабоченность по поводу отказа от этих опций таргетинга в силу того, что они могут способствовать положительным изменениям в обществе, в то время как другие понимают решение об их устранении", - сообщили в компании.

28 октября компания Facebook была переименована в Meta. В сентябре The Wall Street Journal начала публикацию серии статей о вредоносных практиках в работе компании и принадлежащих ей сервисов. Источником материала для статей стали внутренние документы, которые бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хауген передала журналисту газеты. В них речь шла, в частности, о том, что соцсети компании продвигали контент, потенциально опасный для здоровья пользователей, но вызывающий их интерес (например, уже страдающим анорексией девочкам рекомендовали подписываться на группы, где обсуждалось похудение). Для привлечения внимания продвигался или не отфильтровывался радикальный и даже экстремистский контент.