Титов предложил отменять ограничения по времени работы ресторанов при вакцинации 90% штата

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил отменять ограничения в регионах по заполняемости залов и времени работы ресторанов при вакцинации 90% персонала заведений. Об этом сообщили в среду в пресс-службе бизнес-омбудсмена по итогам его встречи с представителями отрасли.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов рассказал, что в регионах антиковидные нормы "порой противоречат друг другу": одновременно с системой допуска посетителей по QR-кодам вводятся ограничения по работе в вечернее и ночное время, а также по заполняемости залов.

"Действительно, логики в комплексе ограничений немного. Если 90% штата в ресторане привиты, санитарные противоэпидемические нормы полностью соблюдаются, то надо отменять ограничения по рассадке и времени работы", - сказал Титов, слова которого приводит пресс-служба.

Также, по его мнению, нужны дополнительные меры поддержки за четвертый квартал 2021 года, который "снова нанес отрасли удар". "Можно было бы говорить о реструктуризации, отсрочке налогов за этот период, об отсрочке арендной платы для арендаторов государственной и муниципальной собственности, как это было в прошлом году. И нужно программу ФОТ 3.0 (кредитование пострадавшего бизнеса под 3% годовых) переводить на принцип субсидирования, то есть делать кредиты невозвратными, если заемщик выполнил условие по сохранению штата", - добавил Титов.