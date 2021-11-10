Хайнань планирует активно привлекать выпускников вузов к перспективным проектам

ХАЙКОУ /Китай/, 10 ноября. /ТАСС/. Провинция Хайнань планирует постоянно создавать новые возможности для трудоустройства и привлечения к перспективным проектам социально-экономического развития молодых выпускников вузов КНР и других стран. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" .

По данным издания, власти провинции недавно пригласили китайских и иностранных студентов на церемонию, посвященную началу масштабной акции, направленной на стимулирование трудоустройства. Интерес к мероприятию проявили более 900 учащихся. "Нам требуется много профессионалов по техническим специальностям, мы однозначно стремимся привлекать зарубежные кадры, - заявил замглавы управления развития персонала при парткоме Хайнаня Ся Чэньгэ. - Количество вакансий для людей с высоким уровнем образования постоянно увеличивается".

По его словам, хайнаньские власти активно содействуют созданию новых рабочих мест как на предприятиях в традиционных отраслях, где в последние годы активно проводится модернизация, так и в новых сферах экономической деятельности. В перечне ключевых направлений - современные финансовые услуги, международная логистика и нефтегазовые проекты.

Как уточнила "Хайнань жибао", в последнее время на острове повышается уровень зарплат представителей наиболее востребованных специальностей. В перечне вакансий, опубликованном недавно, насчитывается более 100 должностей с ежегодным жалованием в размере более 1 млн юаней (примерно $156 тыс. по текущему курсу).

Согласно статистике, за последние три года Хайнань пригласил порядка 358 тыс. представителей наиболее востребованных профессий. Среди стратегически важных направлений, в которых местная администрация намерена активно содействовать найму и воспитанию квалифицированных специалистов, - научные исследования, инновационные разработки, туризм, образование, здравоохранение, культура, управление урбанизированными территориями, менеджмент, международные и молодежные проекты, информационные технологии и современное сельское хозяйство.