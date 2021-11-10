В аэропорту Северной Осетии планируется создание грузового терминала

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 ноября. /ТАСС/. Грузовой терминал планируется создать в аэропорту Северной Осетии. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава республики Сергей Меняйло.

"Мы также смотрим на развитие грузопотока. Планируется строительство грузового терминала. У нас хорошо развита транспортная инфраструктура. Железная дорога есть, автомобильные дороги есть, два пункта пропуска через госграницу: Верхний Зарамаг - это дорога в Южную Осетию, Верхний Ларс - граница с Грузией. Грузопоток через Верхний Ларс идет большой - в Турцию, Азербайджан, Армению, Иран", - отметил Меняйло.

Весной в аэропорту открылись рейсы в Каир, Армению, Азербайджан, загрузка на них полная, поэтому аэропорт, по словам главы республики, может стать узловым.

"Мы можем предоставить комплексную транспортную услугу: воздушную, железнодорожную и автомобильную перевозку. Мы можем рассматривать авиагрузоперевозки, потому что полоса позволяет. Таким образом, Владикавказ может стать логистическим хабом. Планы большие", - сказал руководитель республики.

Об аэропорте

Международный аэропорт "Владикавказ", расположенный в 26 км от столицы Северной Осетии, - единственный на территории республики. Он является одним из первых авиапредприятий в Кавказском регионе. Аэродром в Северной Осетии, открытый в 1936 году, во время Великой Отечественной войны, служил базой для эскадрильи самолетов-истребителей. Строительство современного гражданского аэропорта здесь было начато в 1979 году.

Сегодня аэропорт Владикавказа занимает третье место по пассажиропотоку среди аэропортов Северо-Кавказского федерального округа. Его эксплуатацию осуществляет ОАО "Международный аэропорт Владикавказ", входящее в холдинг "Новапорт". За девять месяцев 2021 года аэропорт обслужил свыше 520,2 тыс. пассажиров, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. По сравнению с 2019 годом пассажиропоток вырос на 23,6%.