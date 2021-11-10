В Гонконге продали самые дорогие в Азии апартаменты

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 10 ноября. /ТАСС/. Самые дорогие в Азии апартаменты из расчета стоимости единицы площади проданы в Гонконге за $82 млн. Об этом сообщила в среду газета South China Morning Post.

Речь идет об элитной недвижимости в новом жилом комплексе Mount Nicholson, расположенном на холмистой возвышенности Пик Виктория, где предпочитают селиться миллиардеры. Каждый квадратный фут (0,09 кв. метров) квартиры с учетом также трех парковочных мест, включенных в сделку, обошелся покупателю в $18 тыс., что стало рекордной стоимостью в регионе.

Кроме того, этот же инвестор, имя которого не раскрывается, приобрел в том же комплексе еще одну квартиру стоимостью $72 млн.

Как отмечают риелторы, спрос на элитную недвижимость в Гонконге начал вновь расти сразу после сообщений о планах постепенного открытия для бескарантинных поездок с середины декабря сухопутной границы с материковым Китаем, закрытой с начала пандемии.

Летом этого года в том же жилом комплексе было продано самое дорогое в мире парковочное место для автомобиля за $1,3 млн.

Гонконгский рынок коммерческой недвижимости считается самым дорогим в мире. Астрономические цены на жилье, офисные и торговые помещения риелторы здесь объясняют нехваткой свободной земли и предложений на рынке при высоком спросе, в том числе со стороны инвесторов с материковой части Китая. На прошлой неделе участок земли в деловом центре Гонконга ушел с правительственного аукциона за рекордную цену - $6,5 млрд.