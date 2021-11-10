Райффайзенбанк выдал R-Pharm Germany €50 млн для производства вакцин от ковида

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Райффайзенбанк выдал компании R-Pharm Germany (входит в группу "Р-Фарм") инвестиционный кредит на сумму €50 млн. Деньги пойдут на расширение производственных мощностей завода в городе Иллертиссен для производства антиковидных вакцин, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

"Райффайзенбанк и компания R-Pharm Germany заключили трехлетнее кредитное соглашение на сумму €50 млн. Инвестиционный кредит будет направлен на расширение производственных мощностей завода компании в городе Иллертиссен, Бавария, - отметили в пресс-службе. - Дополнительные мощности необходимы R-Pharm Germany для того, чтобы развернуть производство наиболее востребованных биофармацевтических препаратов, в частности, антиковидных вакцин и препаратов от широкого спектра заболеваний на базе моноклональных антител".

По расчетам производителя, при полной мощности линии будут производить до 150 млн доз вакцины в год. Наряду с вакциной завод также будет выпускать препарат от ревматоидного артрита "Артлегиа", который хорошо себя зарекомендовал в лечении пациентов с коронавирусом. Старт производства запланирован на январь 2022 года.

Также предполагается, что после одобрения со стороны Европейского медицинского агентства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" новые производственные линии позволят расширить экспортные поставки и этой вакцины.

Согласно информации на сайте "Р-Фарм", завод в городе Иллертиссен основан в 1849 году компанией Heinrich Mack и приобретен Pfizer в рамках покупки Heinrich Mack в 1971 году. Группа компаний "Р-Фарм" стала владельцем завода в октябре 2014 года. Для "Р-Фарм" завод представляет собой шаг к построению международной фармацевтической компании, который позволит выйти на рынки стран Европы с собственными инновационными разработками и лицензионными продуктами, уточняется на сайте компании.